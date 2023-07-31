Криптобіржа Binance звертає роботу на регіональних ринках через судові проблеми в США - експерти

Якщо тиск уряду США на біржу криптовалют продовжиться, минаючи можливості мирного врегулювання з виплатою великих штрафів, тоді Binance може стати жертвою американсько-китайського протистояння, говорить аналітик ЦБТ Максим Орищак. В такому випадку відома платформа не зможе працювати не тільки в Штатах, а й країнах, що знаходяться в зоні політичного впливу Вашингтону. Про те, які проблеми намагається вирішити відома платформа Бінанс, Delo.ua розповідає у статті "Свій або чужий. Чому Binance все складніше будувати бізнес у світі".

Якщо криптобіржа не зможе вирішити проблеми із Комісією з цінних паперів Сполучених Штатів (SEC), тоді на місце Binance прийде американська криптобіржа Coinbase та інші гравці крипторинку, акцентує Орищак.

Такий розклад може негативно вплинути на світову криптоіндустрію, оскільки проблеми біржі Binance можуть посилити волатильність на ринку криптовалют, призвести до відтоку інвестицій з індустрії та навіть спровокувати загибель інших криптокомпаній, каже старший юрист юридичної компанії GLS Марина Ускова.

"Проведення крипторепресій зі сторони державних регуляторів являється поганою та непродуктивною ідеєю, адже може призвести до криптозастою. Першими постраждалими будуть біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) та Binance USD (BUSD), далі наступить крах альткоїнів", - говорить Ускова.

Тож, якщо біржа Binance хоче "залишитися на плаву", компанія має єдиний вихід - це врегулювати спір із SEC, а також виробити із Комісією шлях для регулювання бізнес-діяльності, вважає керуючий партнер українського офісу міжнародної юридичної фірми Wolf Theiss Тарас Думич.

Крім того, компанія має підвищувати рівень щодо перевірок на відмивання брудних коштів на випадок звернень з боку контролюючих органів, додає Ускова.

"Немає сумніву, що регулятори всіх інших країн будуть уважно спостерігати за процесом в США. Якщо він буде вирішеним в США, то підвищиться шанс для врегулювання діяльності Binance в інших країнах", - говорить Думич.

В принципі, криптобіржа Binance намагатиметься зробити все необхідне, щоб вирішити існуючі проблеми з контролюючими органами та закріпитися на ринках розвинених країн світу, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Зокрема, для цього платформа проводить оптимізацію штату в компанії та шукає фахівців, які розуміються на європейських політиках. Така практика є доцільної та зрозумілою.

"Якщо Binance зможе однією з перших вирішити проблеми із фінансовими регуляторами різних країн, а також адаптувати свій бізнес під нові законодавчі вимоги та отримати необхідні дозволи, тоді компанія зможе наблизитися до контролю найбільшої частини крипторинку", - каже Шевчишин.

Раніше повідомлялося, що в Україні криптоінвестори будуть платили податок з інвестиційного прибутку.

Більше про те, які проблеми намагається вирішити відома платформа Бінанс на регіональних ринках, Delo.ua розповідає у статті "Свій або чужий. Чому Binance все складніше будувати бізнес у світі".