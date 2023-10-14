Украина направила Израилю ноту протеста из-за срыва эвакуации из сектора Газа

Украина 14 октября направила Израилю ноту протеста в связи с внезапным отзывом им согласования эвакуации украинских граждан из сектора Газа. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, с утра 13 октября находящегося в Египте, еще в пятницу было официально и документально закреплено разрешение Израиля на эвакуацию граждан Украины и других государств через КПП "Рафах".

"Сегодня за два часа до эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть заявление от нашего МИД - наш посол направил официальную ноту протеста. По нашей информации, так же поступили или планируют сделать еще ряд стран", - сообщил он.

Как отметил уполномоченный, в настоящее время в секторе Газа назревает гуманитарная катастрофа из-за отключения электроснабжения, проблем с водой, продовольствием и лекарствами, которые лишь обостряются, но также отключена и мобильная связь, из-за чего "коннект с нашими гражданами тоже теряется".

"Мы не понимаем, почему не позволяют эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств, тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети", - отметил Лубинец.

При этом он подчеркнул, что со стороны Египта КПП "Рафах", по официальным сообщениям египетских властей, открыт. Омбудсмен также сообщил, что намерен лично встретить там украинских граждан, желающих выехать (таковых всего 243).

"Фактически, от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и власти Палестины мы просим, чтобы разрешили выйти нашим гражданам, а египетские власти бы просто их пропустили и приняли", - сказал он.

По словам Лубинца, речь идет главным образом о гражданках Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа, а также детях, которые появились в этих семьях.

"У кого-то из детей есть документы украинского образца – свидетельства о рождении, у кого-то нет, у кого-то вышел срок украинских паспортов. Если нам разрешат физически туда приехать, а мы планируем приехать физически именно на пункт пересечения "Рафах", все граждане Украины, которые нуждаются в помощи, такую помощь получат. Нам неважно - документы уже просрочены или не просрочены", - подчеркнул он.

Напомним также, что информация о том, что некоторые граждане Украины, которые считаются пропавшими без вести в Израиле во время нападения представителей исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, попали в плен к последним, не подтвердилась.