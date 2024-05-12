На Хмельниччині прокурори виявили порушень при публічних закупівлях на 28 мільйонів гривень

Впродовж січня-квітня 2024 року органи прокуратури Хмельницької області пред’явили 66 позовів з вимогами про стягнення незаконно отриманих активів на суму 28 млн гривень.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Зазначається, що до цих позовів включені 27 позовів на суму 3 млн грн щодо порушень законодавства у сфері публічних закупівель, 4 позови на суму майже 18 млн грн щодо збитків внаслідок безпідставного завищення підрядниками виконаних робіт та інші порушення законодавства.

Також було виявлено факти вчинення учасниками закупівель антиконкурентних дій, які призводять до підвищення вартості предмета закупівлі, і як наслідок, додаткових витрат бюджетних коштів. Водночас, передано до суду 3 позови Хмельницької обласної прокуратури з вимогою визнання недійсними договорів на закупівлю окремих товарів та повернення бюджетних коштів у сумі 4 млн гривень.

Зокрема, в окружній прокуратурі міста Хмельницький, як передає "Укрінформ", розповіли, що днями суд задовольнив їх вимоги про повернення державі 1,7 мільйона гривень, витрачених на закупівлю електричних велосипедів.

"Державна установа обласного значення незаконно провела процедуру закупівлі електровелосипедів для потреб закладу. В обхід відкритих торгів уклала договір із заздалегідь визначеним учасником", - уточнили в прокуратурі.

В Хмельницькій ОВА нагадали, що робочою групою на постійній основі проводиться системний аналіз окремих закупівель на предмет їх доцільності та дотримання законодавства.

Нагадаємо, в результаті внутрішнього аудиту, який проводило Міністерство оборони України, були виявлені порушення на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Аудит також виявив ряд неефективних управлінських рішень та ризиків, пов'язаних з управлінням активами.

Додамо, що у правоохоронних органах розслідується 254 кримінальні провадження за матеріалами ДП "Ліси України". Це рекордна кількість справ, ініційована державним підприємством.

Також варто зазначити, що Міністерству оборони України повернули понад пів мільярда гривень, безпідставно сплачених як податок на додану вартість під час закупівлі пально-мастильних матеріалів.