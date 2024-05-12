В Хмельницкой области прокуроры выявили нарушений при публичных закупках на 28 миллионов гривен

В течение января-апреля 2024 года органы прокуратуры Хмельницкой области предъявили 66 исков с требованиями о взыскании незаконно полученных активов на сумму 28 млн гривен.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

Отмечается, что в эти иски включены 27 исков на сумму 3 млн грн по нарушениям законодательства в сфере публичных закупок, 4 иска на сумму почти 18 млн грн по убыткам вследствие безосновательного завышения подрядчиками выполненных работ и другие нарушения законодательства.

Также были выявлены факты совершения участниками закупок антиконкурентных действий, которые приводят к повышению стоимости предмета закупки и, как следствие, дополнительных расходов бюджетных средств. В то же время переданы в суд 3 иска Хмельницкой областной прокуратуры с требованием признания недействительными договоров на закупку отдельных товаров и возврат бюджетных средств в сумме 4 млн гривен.

В частности, в окружной прокуратуре города Хмельницкий, как передает "Укринформ", рассказали, что на днях суд удовлетворил их требования о возвращении государству 1,7 миллиона гривен, израсходованных на закупку электрических велосипедов.

"Государственное учреждение областного значения незаконно провело процедуру закупки электровелосипедов для нужд учреждения. В обход открытых торгов заключило договор с определенным участником", - уточнили в прокуратуре.

В Хмельницкой ОВА напомнили, что рабочей группой на постоянной основе проводится системный анализ отдельных закупок на предмет их целесообразности и соблюдения законодательства.

Напомним, в результате внутреннего аудита, проводимого Министерством обороны Украины, были выявлены нарушения на общую сумму более 10 миллиардов гривен. Аудит также выявил ряд неэффективных управленческих решений и рисков, связанных с управлением активами.

Добавим, что в правоохранительных органах расследуется 254 уголовных производства по материалам ГП "Леса Украины". Это рекордное количество дел, инициированное государственным предприятием.

Также стоит отметить, что Министерству обороны Украины вернули более полумиллиарда гривен, безосновательно уплаченных в качестве налога на добавленную стоимость при закупке горюче-смазочных материалов.