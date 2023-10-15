Нападение ХАМАСа на Израиль положило конец отношениям Нетаньяху и Путина – WSJ

В течение многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал сложные отношения с Кремлем и все более изолированным российским президентом Владимиром Путиным даже вторжение России в Украину. Та война, которую развязал ХАМАС, положила конец этому.

Об этом сообщает издание WSJ.

Журналисты пишут, что на первых этапах войны у Украины, даже сближение России с Ираном, который является соперником Израиля, не смогли подорвать это сотрудничество. Лидеры поддерживали связь по телефону, а Нетаньяху пытался балансировать на тонком лезвии, одновременно вроде и поддерживая Украину, но делая это так, чтобы не оскорбить Путина.

WSJ пишет, что после самой серьезной атаки иранцев на Израиль, в результате которой погибли 1300 израильтян, Израиль прекратил эти разговоры, поскольку Путин – едва ли не единственный мировой лидер, не позвонивший Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей, убитых ХАМАСом время этой атаки.

Израиль всегда старался поддерживать хорошие отношения с Москвой, учитывая большую еврейскую общину России и ее влияние на Сирию. Теплые отношения между Россией и Израилем, которые мы наблюдали годами при Путине, остыли. Сейчас мы в другом мире", – сказал Пинхас Гольдшмидт, который почти 30 лет был главным раввином Москвы, пока не бежал из страны из-за своей позиции к войне в Украине.

По информации издания, после всех последних событий происходит так называемое "тектоническое смещение" роли России на Ближнем Востоке. Россия укрепила свои некогда тщательно сбалансированные отношения с Ираном, одновременно усиливая их с арабскими государствами, такими как Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

В своих первых комментариях по вторжению ХАМАС, Путин сказал, что вспышка насилия между Израилем и палестинцами показывает, что политика США потерпела поражение на Ближнем Востоке и не учла потребности палестинцев.

Россия – союзник ХАМАСа?

Сначала Нетаньяху закрывал на это глаза, но впоследствии в Израиле вызвала тревогу растущая зависимость Москвы от Ирана. Россия, изолированная от западных рынков, вложила значительные средства в покупку иранских беспилотников-смертников для нападения на украинские города и гражданскую инфраструктуру, в то время как США предупредили, что Иран стремится приобрести большое количество российских ударных вертолетов, боевых самолетов и систем ПВО.

При этом президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в воскресенье, что его страна будет поддерживать палестинцев и их право на самооборону, и предупредил, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за потенциальную угрозу, которую он представляет для сектора Газа.

Президент Владимир Зеленский также считает очевидным, какие силы могли побуждать и обеспечить организацию нападения "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на Израиль 7 октября.

Изменится ли отношение Израиля к Украине

Поддерживая дружеские отношения с РФ, Нетаньяху подчеркивал необходимость внеблокового статуса Украины и призвал к мирным переговорам. Израиль также отказался помогать Украине оружием и системами противовоздушной обороны.

Страна отказалась присоединиться к западным санкциям против России, что очень возмутило Киев, обвинивший Израиль в игнорировании страданий украинских евреев.

Однако в Израиле стали понимать, что хаос в секторе Газа приносит облегчение для Москвы, поскольку фокус США смещается с Украины на Ближний Восток. Поэтому России эта война едва ли не самая выгодная.