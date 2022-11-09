Россия просит помощи у Ирана в войне с Украиной, - ISW

Страна-агрессор РФ продолжает тайно покупать боеприпасы для использования на войне в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и восполнить истощенные внутренние запасы оружия.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что иранское государственное издание Nour News Agency сообщило, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, предположительно, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.

Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранского сотрудничества.

"Иран, скорее всего, объявил о приезде Патрушева, чтобы осветить углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном для международной аудитории (а не внутренней), а также для того, чтобы косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине ", – отмечают аналитики.

По их мнению, Тегеран стремится публично сообщить об изменении баланса своего стратегического партнерства с Москвой, особенно региональным противникам Ирана, с которыми Кремль время от времени сотрудничает, таким как Израиль и Саудовская Аравия.

Также британское издание Sky News 8 ноября сообщалось, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136 для использования в Украине.

Кроме того, Украинский центр сопротивления сообщил, что Тегеран продолжает снабжать Москву беспилотниками. Также из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса российское военное руководство продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного назначения), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и используют транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания покупок.

"В совокупности эти отчеты свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции, участвуя в неформальных переговорах с иностранными странами", – подчеркивают в ISW.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

Но детали иранских беспилотников были сделаны после полномасштабного вторжения России.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.