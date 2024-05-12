Україна регулюватиме обіг хімічних речовин та продукції на ринку за європейськими стандартами

Уряд затвердив Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції. Цим документом Україна імплементує норми відповідного європейського Регламента CLP, яким впроваджується міжнародна система класифікації і маркування хімічних речовин, встановлена ООН, - GHS.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Зазначається, що цим Технічним регламентом в Україні запроваджуються:

європейські правила та критерії класифікації небезпечності хімічних речовин та продукції - за 33 класами небезпечності,

вимоги до маркування та пакування хімічної продукції.

При цьому, як повідомляють в міністерстві, посилюється відповідальність учасників ринку.

Що повинні будуть робити учасники ринку

"Виробники, імпортери, постачальники та інші оператори, перед тим як надати на ринок хімічну продукцію, повинні зібрати про неї всю наявну інформацію щодо небезпечних властивостей, оцінити валідність такої інформації та здійснити класифікацію небезпечності хімічної речовини за усіма класами, диференціаціями та категоріями, що визначаються Технічним регламентом", - наголошують у Міндовкілля.

Крім того, суб'єкти господарювання повинні будуть гарантувати, що:

для хімічної продукції, яку вони виробляють, імпортують або надають на ринку України, проведена класифікація небезпечності відповідно до критеріїв Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації небезпеки та маркування хімічної продукції (GHS);

така хімічна продукція є належним чином упакованою та має відповідне маркування про небезпеку.

У міністерстві заявляють, що це сприятиме захисту довкілля від забруднення, а також зменшенню захворювань, пов'язаних з впливом небезпечних хімічних речовин. Водночас, бізнес отримає чіткі правила роботи за міжнародними стандартами та відповідно доступ до зовнішніх ринків, а громадяни матимуть вільний доступ до інформації щодо ступеню небезпеки речовин та хімічної продукції.

Україна будує національну систему управління хімречовинами

В Міндовкілля нагадують, що у грудні 2022 року в Україні був прийнятий Закон "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією", який набуде чинності вже 29 червня 2024 року. Це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволить Україні виконати частину євроінтеграційних зобов'язань, а також подбати про захист українців і довкілля.

За словами міністра Руслана Стрільця, закон є базисом для побудови національної системи управління хімічними речовинами за європейським зразком. Він створює підґрунтя для подальших кроків у цій сфері - імплементації технічних регламентів ЄС - CLP та REACH.

Щодо імплементації норм останнього, Міндовкілля вже розробило Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції, який найближчим часом буде подано на розгляд Уряду. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію всіх хімічних речовин.

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