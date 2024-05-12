Украина будет регулировать оборот химических веществ и продукции на рынке по европейским стандартам

Правительство утвердило Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химической продукции. Этим документом Украина имплементирует нормы соответствующего европейского Регламента CLP, которым внедряется международная система классификации и маркировки химических веществ, установленная ООН - GHS.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что этим Техническим регламентом в Украине вводятся:

европейские правила и критерии классификации опасности химических веществ и продукции - по 33 классам опасности,

требования к маркировке и упаковке химической продукции.

При этом, как сообщают в министерстве, ужесточается ответственность участников рынка.

Что должны будут делать участники рынка

"Производители, импортеры, поставщики и другие операторы, перед тем как предоставить на рынок химическую продукцию, должны собрать о ней всю имеющуюся информацию относительно опасных свойств, оценить валидность такой информации и осуществить классификацию опасности химического вещества по всем классам, дифференциациям и категориям, определяемым Техническим регламентом", - отмечают в Минприроды.

Кроме того, предприятия должны будут гарантировать, что:

для химической продукции, которую они производят, импортируют или предоставляют на рынке Украины, проведена классификация опасности в соответствии с критериями согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции (GHS);

такая химическая продукция надлежащим образом упакована и имеет соответствующую маркировку об опасности.

В министерстве заявляют, что это будет способствовать защите окружающей среды от загрязнения, а также уменьшению заболеваний, связанных с воздействием опасных химических веществ. В то же время, бизнес получит четкие правила работы по международным стандартам и соответственно доступ к внешним рынкам, а граждане получат свободный доступ к информации о степени опасности веществ и химической продукции.

Украина строит национальную систему управления химвеществами

В Минприроды напоминают, что в декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией", который вступит в силу уже 29 июня 2024 года. Это рамочный евроинтеграционный документ, который позволит Украине выполнить часть евроинтеграционных обязательств, а также позаботиться о защите украинцев и окружающей среды.

По словам министра Руслана Стрельца, закон является базисом для построения национальной системы управления химическими веществами по европейскому образцу. Он создает основу для дальнейших шагов в этой сфере – имплементации технических регламентов ЕС – CLP и REACH.

Что касается имплементации норм последнего, Минприроды уже разработало Технический регламент по безопасности химической продукции, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Правительства. Документ предполагает обязательную регистрацию всех химических веществ.

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