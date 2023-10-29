Израиль больше не будет сотрудничать со Starlink: страна против спутниковой связи для Газы

Владелец компании SpaceX Илон Маск пообещал, что проект фирмы Starlink будет обеспечивать спутниковую связь для гуманитарных организаций в секторе Газа. Власти Израиля раскритиковали такое решение.

Как писало Reuters, в субботу, 28 октября, люди в секторе Газа стали изолированы друг от друга из-за отключения мобильной связи и Интернета. Звонки родным, скорой помощи или коллегам стали почти невозможны. А международные гуманитарные организации указывали, что накануне вечером началось отключение электроэнергии.

Starlink в секторе Газа: заявление Маска

В соцсети X (ранее – Twitter) Маск написал, что непонятно, кто имеет полномочия по наземной связи в Газе, однако "ни один терминал (Starlink, – ред.) не запрашивал соединение в этом районе".

Он также отметил, что SpaceX будет поддерживать коммуникационные связи с международно признанными гуманитарными организациями. По его словам, речь идет об ООН и других группах помощи.

Справка. Starlink – проект компании SpaceX по изготовлению интернет-спутников и запуска их в космос. Система способна предоставлять доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты с помощью специального терминала (модема) компании. В настоящее время на орбите Земли находятся уже более 5000 спутников Starlink.

Израиль против ХАМАСа: критика Starlink

Министр связи Израиля Шломо Кархи, реагируя на сообщения Маска, объявил, что Израиль будет "использовать все имеющиеся у него средства" для борьбы со связью Starlink в Газе.

"ХАМАС будет использовать это для террористической деятельности. Возможно, Маск захочет обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Всех! До того времени мой офис разорвет любые связи со Starlink", – написал чиновник в X .

Ситуация в Газе

Израиль с 7 октября, когда боевики исламистского движения ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа в израильские поселения, где совершили массовые убийства и захватили сотни заложников, проводит ракетные атаки на сектор.

Reuters отмечает, что в течение трех недель бомбардировок Израиль совершал лишь короткие вторжения в Газу. Однако на днях страна объявила о расширении наземной операции. По данным израильской стороны, 7 октября боевики ХАМАСа убили 1 400 израильтян, преимущественно гражданских.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило 28 октября, что с начала бомбардировки в Газе было убито 7 650 человек, еще 19 450 получили ранения.

После израильского объявления о расширении операции в секторе исчезли Интернет и телефонная связь.

Всемирная продовольственная программа ООН, Всемирная организация здравоохранения и другие агентства, а также независимые группы помощи, включая "Врачей без границ" и Норвежский совет по делам беженцев, были среди тех, кто заявил, что потерял связь с сотрудниками в Газе.

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