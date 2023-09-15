Скандал со Starlink в Крыму. Действия Маска стали причиной расследования в Сенате США

Комитет Сената США по делам вооруженных сил исследует вопросы национальной безопасности, вызванные решением основателя SpaceX Илона Маска не включать спутниковую сеть Starlink у побережья Крыма. Об этом пишет Bloomberg.

Глава комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили серьезные проблемы с ответственностью касательно национальной безопасности. Поэтому комитет исследует этот вопрос со всех сторон.

Компания SpaceX также является крупным подрядчиком США, ведь запускает спутники-шпионы для Министерства обороны.

По словам Рида, комитет будет изучать рынок спутниковой связи, государственные контракты и роль, которую играют в этом Маск и SpaceX.

"Ни Илон Маск, ни любое другое частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – сказал он.

Блокировка Starlink: что известно

Несколько дней назад телеканал CNN сообщил, что Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам выключить сеть Starlink возле побережья Крыма, чтобы помешать украинской тайной атаке на военно-морской флот РФ. СМИ указало, что об этом говорится в биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

Причиной этого решения указали страх, что Россия ответит ядерным оружием на такое нападение.

Сам Маск заявил, что не давал задачи выключить Starlink возле полуострова, поскольку она там не работала. При этом он отмечал, что был срочный запрос от государственных органов на активацию сети до Севастополя.

"Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился по запросу, тогда SpaceX была бы явной соучастницей большой войны и эскалации конфликта", – высказался бизнесмен.

Также он говорил, что отказ в активации спутниковой связи у побережья Крыма был вызван санкциями США против России, поскольку ограничения касаются и оккупированного полуострова, поэтому там не разрешено запускать соединение.

На фоне информации о нерабочей сети член комиссии Сената США по вооруженным силам Элизабет Уоррен призвала Конгресс провести расследование касательно компании SpaceX.

"Конгрессу необходимо исследовать, что именно произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", – сказала она.

Кроме того, Уоррен отмечала, что Министерству обороны США следует проанализировать свои договорные отношения с фирмой.