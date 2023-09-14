Маск передал контроль над частью Starlink военным США, – биограф бизнесмена

Основатель компании SpaceX Илон Маск передал некоторое количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink под контроль американским военным. Об этом заявил его биограф Уолтер Айзексон изданию The Washinghton Post.

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По словам Айзексона, Маск рассказывал ему, что создал Starlink для того, чтобы люди могли отдыхать, смотреть фильмы на Netflix и играть в видеоигры.

"Я не имел целью создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну", – процитировал бизнесмена биограф.

Писатель рассказал, что спросил Маска, разговаривал ли тот с советником национальной безопасности США Джейком Салливаном или генералом Марком Милли.

"Он разговаривал с ними и сказал: "Если они приказывают мне что-нибудь сделать, я бы это сделал, если бы получил указание", – высказался Айзексон.

Как отметил автор, Маск решил передать полный контроль над определенным количеством оборудования и услуг Starlink вооруженным силам США, чтобы не контролировать геозоны. И теперь миллиардер не контролирует условия использования.

Скандал со Starlink в Крыму

Несколько дней назад телеканал CNN сообщил, что Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам выключить сеть Starlink возле побережья Крыма, чтобы помешать украинской тайной атаке на военно-морской флот РФ. СМИ указало, что об этом говорится в биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

Причиной этого решения указали страх, что Россия ответит ядерным оружием на такое нападение.

Сам Маск заявил, что не давал задачи выключить Starlink возле полуострова, поскольку она там не работала. При этом он замечал, что был срочный запрос от государственных органов на активацию сети до Севастополя.

"Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился по запросу, тогда SpaceX была бы явной соучастницей большой войны и эскалации конфликта", – высказался бизнесмен.

Также он говорил, что отказ в активации спутниковой связи у побережья Крыма был вызван санкциями США против России, поскольку ограничения касаются и оккупированного полуострова, поэтому там не разрешено запускать соединение.

На фоне информации о нерабочей сети член комиссии Сената США по вооруженным силам Элизабет Уоррен призвала Конгресс провести расследование касательно компании SpaceX.

"Конгрессу необходимо исследовать, что именно произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", – сказала она.

Также Уоррен считает, что Министерству обороны США следует проанализировать свои договорные отношения с фирмой.