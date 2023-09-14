В Крыму прогремели новые взрывы: дроны ударили по военным объектам (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг, 14 сентября, на рассвете прогремели взрывы в районе Евпатории на западном берегу временно оккупированного Крыма. Пользователи соцсетей пишут о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.

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Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

Крымские паблики отмечают, что взрывы на временно оккупированном полуострове прогремели под Евпаторией.

Местные жители сообщают, что под Евпаторию прилетели беспилотники. По их словам, БПЛА, вероятно, попали в российскую установку ПВО в районе населенных пунктов Заозерное и Уютное.

От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Также движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему временно оккупированный россиянами полуостров с РФ, перекрыто.

Как сообщает "Суспільне Крым", по улицам села Уютное ездят машины скорой помощи и спасателей. Также местные жители рассказали, что в том районе, где произошел взрыв, находится воинская часть №85683.

Минобороны РФ заявило об 11 сбитых над Крымом дронах.

Также, по утверждениям ведомства, пять украинских надводных дронов атаковали патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", все они "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля".

Как известно, в районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько воинских частей. Недалеко от них находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские захватчики обвинили Украину в ракетном ударе по Севастопольскому морскому заводу.