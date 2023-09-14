Маск передав контроль над частиною Starlink військовим США, – біограф бізнесмена

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль американським військовим. Про це заявив його біограф Волтер Айзексон виданню The Washinghton Post.

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За словами Айзексона, Маск розповідав йому, що створив Starlink для того, щоб люди могли відпочивати, дивитися фільми на Netflix і грати у відеоігри.

"Я не мав на меті створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував бізнесмена біограф.

Письменник розповів, що запитав у Маска, чи розмовляв той із радником національної безпеки США Джейком Салліваном чи генералом Марком Міллі.

"Він розмовляв з ними і сказав: "Якщо вони наказують мені щось зробити, я б це зробив, якби отримав вказівку", – висловився Айзексон.

Як зазначив автор, Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання й послуг Starlink збройним силам США, щоб не контролювати геозони. Й тепер мільярдер не контролює умови використання.

Скандал зі Starlink у Криму

Кілька днів тому телеканал CNN повідомив, що Ілон Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на військово-морський флот РФ. ЗМІ вказало, що про це йдеться в біографії Маска, яку написав Волтер Айзексон.

Причиною цього рішення вказали страх, що Росія відповість ядерною зброєю на такий напад.

Сам Маск заявив, що не давав завдання вимкнути Starlink біля півострова, оскільки вона там не працювала. При цьому він зауважував, що був терміновий запит від державних органів на активацію мережі аж до Севастополя.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на запит, тоді SpaceX була би явною співучасницею великої війни та ескалації конфлікту", – висловився бізнесмен.

Також він говорив, що відмова в активації супутникового звʼязку біля узбережжя Криму була спричинена санкціями США проти Росії, оскільки обмеження стосуються й окупованого півострова, тому там не дозволено запускати з'єднання.

На тлі інформації про неробочу мережу членкиня комісії Сенату США зі збройних сил Елізабет Воррен закликала Конгрес провести розслідування щодо компанії SpaceX.

"Конгресу необхідно дослідити, що саме сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", – сказала вона.

Також Воррен вважає, що Міністерству оборони США слід проаналізувати свої договірні відносини з фірмою.