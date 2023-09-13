США без колебаний введут дополнительные санкции против Северной Кореи и РФ, если они начнут обмениваться оружием

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты готовы без сомнений ввести новые санкции, если встреча президента России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ина приведет к передаче оружия между двумя странами.

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Об этом пишет CNN.

Накануне встречи Путина и Кима официальные лица США предупредили, что Россия и Северная Корея активно продвигаются в потенциальном соглашении по оружию, которое может привести к тому, что Пхеньян предоставит Москве оружие для использования в неудачной войне с Украиной в обмен на санкционированные технологии баллистических ракет.

"Мы уже приняли ряд мер, чтобы наложить санкции на организации, которые были посредниками в продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные меры, если это необходимо", — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он сказал, что США пока не поднимали перед Китаем вопроса о потенциальном предоставлении Россией ядерных технологий Северной Корее, но он предполагал, что они будут.

"Министер Блинкен поднимал ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи во время своих встреч с китайскими официальными лицами, когда мы были в Пекине, и мы регулярно поднимали это в наших разговорах с китайскими официальными лицами", - сказал Миллер.

Ким Чен Ын и Владимир Путин: о чем говорили два диктатора

В среду, 13 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в России.

Путин решил рассмотреть и обсудить определенное военное сотрудничество с Северной Кореей, поскольку именно Ким Чен Ын поддерживает войну Москвы против Украины.

CNN пишет, что Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.

Во время встречи Ким Чен Ын сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности".

Заметим, еще в марте США заявляли, что имеют доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея продавала ракеты российскому ЧВК "Вагнер" в разгар битвы за Бахмут, хотя тогдашний руководитель этой структуры Евгений Пригожин называл эту информацию "сплетнями и домыслами".