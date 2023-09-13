США без вагань введуть додаткові санкції проти Північної Кореї та РФ якщо вони почнуть обмінюватися зброєю

У Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати готові без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.

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Про це пише CNN.

Напередодні зустрічі Путіна та Кіма офіційні особи США попередили , що Росія та Північна Корея активно просуваються в потенційній угоді щодо зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні з Україною в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет.

"Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Він сказав, що США поки що не порушували перед Китаєм питання про потенційне надання Росією ядерних технологій Північній Кореї, але він припускав, що вони будуть.

"Міністер Блінкен піднімав ядерну програму та програму балістичних ракет Північної Кореї під час своїх зустрічей з китайськими офіційними особами, коли ми були в Пекіні, і ми регулярно піднімали це в наших розмовах з китайськими офіційними особами, — сказав Міллер.

Кім Чен Ин та Володимир Путін: про що говорили два диктатори

У середу, 13 вересня, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зустрілися на космодромі "Східний" в Росії.

Путін вирішив розглянути й обговорити певну військову співпрацю з Північною Кореєю, оскільки саме Кім Чен Ин підтримує війну Москви проти України.

CNN пише, що Москва потребує поставок боєприпасів і снарядів після понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.

Під час зустрічі, Кім Чен Ин сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Зауважимо, ще в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча тодішній керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами".