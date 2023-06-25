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Starship отримала понад 1000 змін після невдалого запуску: тепер Маск каже про більші шанси на успіх

Ілон Маск
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Daniel Oberhaus / Wikipedia

Компанія SpaceX внесла понад 1000 змін у ракету Starship після її першого тестового запуску в квітні й тепер апарат має більше шансів на успіх. Про це заявив засновник SpaceX Ілон Маск, пише Bloomberg.

За його словами, корпорація змінила спосіб функціонування ракети на шляху до орбіти.

"Тож я вважаю, що ймовірність того, що наступний політ спрацює, або потрапить на орбіту, набагато вища, ніж у попереднього. Можливо, це приблизно 60%; це залежить від того, наскільки добре ми впораємося з розділенням ступенів", – сказав Маск.

Також він припустив, що цього року інвестиції в проект Starship наблизяться до трьох мільярдів доларів.

Нагадаємо, Starship – це ракета наступного покоління від SpaceX, призначена для перевезення вантажів і людей на Місяць і Марс. Перший тестовий запуск апарата відбувся 20 квітня. Однак космічне судно не змогло вийти на орбіту – ракета вибухнула через чотири хвилини після старту.

Цей зліт завдав шкоди стартовому майданчику SpaceX, а також будинкам та дикій природі. Наприкінці квітня Маск заявляв, що на відновлення інфраструктури знадобляться 6-8 тижнів.

Автор:
Артем Ющенко