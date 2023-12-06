ШІ-стартап Маска хоче залучити мілярд доларів інвестицій

Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI подав заявку на залучення до 1 млрд доларів інвестицій шляхом пропозиції акцій. Про це пише Reuters.

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Згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США, компанія вже залучила 134,7 млрд доларів у вигляді акціонерного капіталу.

Як зауважує Reuters, збір коштів для штучного інтелекту є хорошою можливістю для стартапів після того, як компанія OpenAI запустила популярного чатбота ChatGPT й залучила 10 млрд доларів від Microsoft.

Чим займається xAI?

Бізнесмен Ілон Маск заявив про запуск компанії з дослідження штучного інтелекту в травні поточного року. Він зазначав, що мета проєкту xAI полягає в тому, щоб "зрозуміти справжню сутність Всесвіту".

Сам мільярдер був одним із перших інвесторів і співголовою правління в OpenAI, однак пішов звідти, що стартап пов’язав із роботою Tesla над створенням автоматизованих систем водіння. Своєю чергою бізнесмен розповідав, що такий крок спричинили потреба зосередитися на інженерних проблемах в Tesla та деякі розбіжності в думках із лідерами OpenAI.

Ще до оголошення про запуск xAI Маск анонсував появу аналога ChatGPT, заявивши, що розробка OpenAI упереджена, оскільки має ліберальний ухил.

І в листопаді він повідомив, що xAI запускає власного чатбота зі штучним інтелектом під назвою Grok. За словами бізнесмена, технологія здатна перевершити GPT-3.5 в академічних тестах з математики та програмування. Grok зробили доступним для підписників X Premium Plus.