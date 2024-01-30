Компания Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека

Первому человеку в мире вживили в мозг имплантат, разработанный компанией Neuralink американского бизнесмена Илона Маска.

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Об этом Маск написал у себя в Twitter(Х).

"Первый человек получил имплант Neuralink", - отметил он.

По словам Маска, пациент чувствует себя хорошо.

Миллиардер напомнил, что устройство позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли.

"Первыми пользователями будут те, кто упустил возможность пользоваться своими конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Гокинг мог общаться быстрее, чем быстрый принтер или аукционист. Это цель", - подчеркнул Маск.

Чип от Neuralink: перспективы стартапа Илона Маска

Как пишет Reuters, чип использует электрические и химические сигналы для передачи информации в мозг и тело.

В прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание своего имплантата на людях, что стало важной вехой в стремлении стартапа помочь пациентам преодолеть паралич и множество неврологических заболеваний.

В сентябре Neuralink сообщила, что получила одобрение для испытаний на людях.

Исследование использует работа по хирургическому введению имплантата в область мозга, которая отвечает за координацию движения.

Как сообщал Neuralink ранее, его цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой. используя только свои мысли.

В июне прошлого года компанию Neuralink оценили примерно в 5 миллиардов долларов.

Neuralink в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по имплантации чипа в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы.

По его словам, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.

Что касается получения разрешения на коммерческое использование разработок, то Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, оценивал, что это может занять еще не менее 10 лет.

Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.