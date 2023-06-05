Стоимость Neuralink Маска, которой разрешили вживить чип в мозг человека, достигла $5 млрд

Стоимость нейротехнологической компании американского бизнесмена Илона Маска Neuralink достигла 5 млрд долларов после получения разрешения на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стоимость компании Neuralink выросла на 3 млрд долларов по сравнению с показателем за 2021 год, а спрос на акции компании огромен.

Эксперты отмечают, что Neuralink может потребоваться еще несколько лет, чтобы получить разрешение на коммерческое использование разработок. Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, считает, что получение разрешения на коммерческое использование мозгового имплантата может занять не менее 10 лет.

Некоторые исследователи скептически относятся к подобной оценке стоимости компании. Ученый и предприниматель Арун Шридхар назвал ее безумной, сославшись на крайне раннюю стадию разработки имплантата.

"Исследование по оценке безопасности и переносимости ни в коей мере не может оправдать стоимость в 5 млрд долларов", - сказал он.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное количество электродов в мозг в полностью автоматическом режиме.

В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером с помощью силы мысли.

В феврале 2021 года Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. По данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, что позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом, макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.

25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества лекарственных средств США разрешение на проведение клинических испытаний по внедрению в человеческий мозг чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук. Набор на участие в клиническом испытании еще не открыт.