Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира

Главный исполнительный директор Tesla превзошел магната роскоши Бернара Арно в среду после того, как акции Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Арно упали на 2,6% на торгах в Париже.

В этом году Маск и 74-летний француз непрерывно возглавляли первое место в рейтинге 500 самых богатых людей мира, пишет Bloomberg.

Арно впервые превзошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия столкнулась с трудом, а предметы роскоши показали устойчивость перед лицом инфляции. LVMH, основанная Арно, обладает такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Недавно рыночная стоимость Louis Vuitton Moët Hennessy превысила $500 млрд, таким образом LVMH стала первой компанией в Европе, достигшей столь высокой отметки.

Это позволило владельцу Louis Vuitton Бернару Арно стать самым богатым человеком мира по версии Forbes. Через год ему удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля, в один момент стерев 11 миллиардов долларов из состояния Арно за один день.

Маск тем временем получил более 55,3 миллиарда долларов в этом году, главным образом благодаря Tesla, которая составляет 71% его состояния. Акции Tesla с начала года зрели на 66%. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 миллиарда долларов, тогда как состояние Арно составляет примерно 186,6 миллиарда долларов.

Маск также терял миллиарды долларов в сутки

Маск потерял лидирующее положение в списке самых богатых людей в апреле. После неудачного запуска и взрыва ракеты Starship, а также проблем у Tesla Илон Маск за сутки обеднел на 12,6 млрд долларов.

Несмотря на нынешнее лидерство в списке, в прошлом году состояние бизнесмена все же было выше - 219 млрд долларов.

В конце 2022 года, состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов, то есть, он потерял 200 млрд долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно.

Падение акций Tesla было настолько резким – в 2022 году акции упали на 65% – и в этом году Маск продал так много, чтобы покрыть свою покупку в Twitter, что, согласно индексу благосостояния Bloomberg, они больше не являются его крупнейшим активом.