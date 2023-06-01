Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини світу

Головний виконавчий директор Tesla перевершив магната розкоші Бернара Арно в середу після того, як акції Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Арно впали на 2,6% на торгах у Парижі.

Цього року Маск і 74-річний француз безперервно очолювали перше місце в рейтингу 500 найбагатших людей світу, пише Bloomberg.

Арно вперше перевершив Маска в грудні, коли технологічна індустрія зіткнулася з труднощами, а предмети розкоші показали стійкість перед обличчям інфляції. LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi і Hennessy.

Нещодавно ринкова вартість Louis Vuitton Moët Hennessy перевищила $500 млрд, таким чином LVMH стала першою компанією в Європі, яка досягла такої високої позначки.

Це дозволило власнику Louis Vuitton Бернару Арно стати найбагатшою людиною світу за версією Forbes. За рік йому вдалося з третьої сходинки піднятися на першу. Минулого року Бернар Арно у рейтингу займав позицію після Ілона Маска й засновника Amazon Джеффа Безоса.

Акції LVMH впали приблизно на 10% з квітня, в один момент стерши 11 мільярдів доларів із статків Арно за один день.

Маск тим часом, отримав понад 55,3 мільярда доларів цього року, головним чином завдяки Tesla, яка становить 71% його статків. Акції Tesla з початку року зріли на 66%. Згідно з індексом, стан Маска зараз оцінюється приблизно в 192,3 мільярда доларів, тоді як статок Арно становить приблизно 186,6 мільярда доларів.

Маск також втрачав мільярди доларів за добу

Маск втратив лідируючу позицію у списку найбагатших людей у квітні. Після невдалого запуску і вибуху ракети Starship, а також проблем в Tesla Ілон Маск за добу збіднів на 12,6 млрд доларів.

Попри теперішнє лідерство у списку, минулого року статки бізнесмена все таки були вищими - 219 млрд доларів.

В кінці 2022 року, статки 51-річного Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після того, як акції Tesla впали в останні тижні, включаючи падіння на 11% у вівторок, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Його статки досягли піку в 340 мільярдів доларів 4 листопада 2021 року, і він залишався найбагатшою людиною у світі, поки цього місяця його не обігнав Бернар Арно.

Падіння акцій Tesla було настільки різким – у 2022 році акції впали на 65% – і цього року Маск продав так багато, щоб покрити свою покупку у Twitter, що, згідно з індексом добробуту Bloomberg, вони більше не є його найбільшим активом.