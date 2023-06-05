Вартість Neuralink Маска, якій дозволили вживити чіп у мозок людини, досягла $5 млрд

Вартість нейротехнологічної компанії американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink досягла 5 млрд доларів після отримання дозволу на проведення клінічних випробувань щодо вживлення чіпа в людський мозок.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вартість компанії Neuralink зросла на 3 млрд доларів порівняно з показником за 2021 рік, а попит на акції компанії величезний.

Експерти наголошують, що Neuralink може знадобитися ще кілька років, щоб отримати дозвіл на комерційне використання розробок. Кіп Людвіг, колишній директор з нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, вважає, що отримання дозволу на комерційне використання мозкового імплантату може тривати не менше 10 років.

Деякі дослідники скептично ставляться до подібної оцінки вартості компанії. Вчений і підприємець Арун Шрідхар назвав її шаленою, пославшись на вкрай ранню стадію розробки імплантату.

"Дослідження з оцінки безпеки та переносимості жодною мірою не може виправдати вартість у 5 млрд доларів", - сказав він.

Стартап Neuralink був створений Маском у липні 2016 року для об'єднання зусиль провідних фахівців у галузі розробки нейроінтерфейсів та створення роботів, що дозволяють імплантувати майже необмежену кількість електродів у мозок у повністю автоматичному режимі.

У далекій перспективі, на думку підприємця, подібні нейроінтерфейси дозволять людині стати кіборгом, здатним протистояти штучному інтелекту, а також допоможуть людям навчитися керувати комп'ютером за допомогою сили думки.

У лютому 2021 року Neuralink провела дослідження чіпа на мавпах. За даними компанії, підключення до чіпа здійснюється через iPhone. Фахівці вивчили та розшифрували зв'язок нейронної активності з певними діями, це дозволило їм відтворити зворотний зв'язок. Таким чином, макаку навчили рухати курсором на екрані без допомоги джойстика.

25 травня 2023 року компанія повідомила, що отримала від Управління з контролю якості лікарських засобів США дозвіл на проведення клінічних випробувань щодо вживлення в людський мозок чіпа для використання комп'ютера та телефону без допомоги рук. Набір на участь у клінічному випробуванні ще не відкрито.