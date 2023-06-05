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Вартість Neuralink Маска, якій дозволили вживити чіп у мозок людини, досягла $5 млрд
Вартість нейротехнологічної компанії американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink досягла 5 млрд доларів після отримання дозволу на проведення клінічних випробувань щодо вживлення чіпа в людський мозок.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що вартість компанії Neuralink зросла на 3 млрд доларів порівняно з показником за 2021 рік, а попит на акції компанії величезний.
Експерти наголошують, що Neuralink може знадобитися ще кілька років, щоб отримати дозвіл на комерційне використання розробок. Кіп Людвіг, колишній директор з нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, вважає, що отримання дозволу на комерційне використання мозкового імплантату може тривати не менше 10 років.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Деякі дослідники скептично ставляться до подібної оцінки вартості компанії. Вчений і підприємець Арун Шрідхар назвав її шаленою, пославшись на вкрай ранню стадію розробки імплантату.
"Дослідження з оцінки безпеки та переносимості жодною мірою не може виправдати вартість у 5 млрд доларів", - сказав він.
Стартап Neuralink був створений Маском у липні 2016 року для об'єднання зусиль провідних фахівців у галузі розробки нейроінтерфейсів та створення роботів, що дозволяють імплантувати майже необмежену кількість електродів у мозок у повністю автоматичному режимі.
У далекій перспективі, на думку підприємця, подібні нейроінтерфейси дозволять людині стати кіборгом, здатним протистояти штучному інтелекту, а також допоможуть людям навчитися керувати комп'ютером за допомогою сили думки.
У лютому 2021 року Neuralink провела дослідження чіпа на мавпах. За даними компанії, підключення до чіпа здійснюється через iPhone. Фахівці вивчили та розшифрували зв'язок нейронної активності з певними діями, це дозволило їм відтворити зворотний зв'язок. Таким чином, макаку навчили рухати курсором на екрані без допомоги джойстика.
25 травня 2023 року компанія повідомила, що отримала від Управління з контролю якості лікарських засобів США дозвіл на проведення клінічних випробувань щодо вживлення в людський мозок чіпа для використання комп'ютера та телефону без допомоги рук. Набір на участь у клінічному випробуванні ще не відкрито.