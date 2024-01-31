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Стартап по созданию роботов-гуманоидов планирует привлечь финансирование с Microsoft и OpenAI
Стартап Figure AI Inc., разрабатывающий человекоподобных роботов, ведет переговоры о привлечении до $500 млн финансирования, включая деньги от компаний Microsoft и OpenAI.
Об этом со ссылкой на источник, работающий со стартапом, сообщает Bloomberg.
Учредители стартапа ищут дополнительных инвесторов для сделки. Согласно одному из сценариев, они ожидают, что Microsoft сможет инвестировать $95 млн, а OpenAI – $5 млн.
По информации источника, сделка по финансированию может дать Figure предварительную оценку в $1,9 млрд, а после получения денег стоимость стартапа может стать значительно выше в зависимости от привлеченной суммы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Однако раунд переговоров еще не завершен, так что суммы вложений могут измениться, а соглашения – сорваться.
Figure разрабатывает роботов с искусственным интеллектом, которые выглядят и двигаются как человек. Компания заявила, что надеется, что ее машина, получившая название Figure 01, сможет выполнять опасные работы, не подходящие для людей, и что эта технология поможет снизить нехватку рабочей силы.
В мае 2023 года Figure привлекла $70 млн финансирования от Parkway Venture Capital.
"Мы надеемся, что мы будем одной из первых компаний, которые выведут на рынок гуманоида, который действительно может оказаться полезным и вести коммерческую деятельность", - сказал главный исполнительный директор компании Бретт Эдкок.
Добавим, что индустрия искусственного интеллекта и робототехники в последнее время очень перегружена. Ранее в январе норвежский стартап в области искусственного интеллекта 1X Technologies AS, поддерживаемый OpenAI, привлек $100 млн финансирования. Компания Sanctuary AI из Ванкувера также разрабатывает робота-гуманоида по имени Феникс.
Илон Маск ранее заявлял, что Tesla Inc. работает над роботом под названием Optimus. Он был продемонстрирован на AI Day 2022 в октябре 2022 года. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.