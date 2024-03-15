Стартап Figure AI научил своего робота говорить благодаря технологиям OpenAI

Стартап Figure AI продемонстрировал новые возможности своего гуманоидного робота – Figure 01, научив его говорить. Видео с подтверждением компания опубликовала у себя в X (Twitter).

Об этом сообщают издания Liga.net и Newatlas.

Компания Figure AI представила первые плоды сотрудничества с OpenAI по расширению возможностей человекоподобных роботов. На опубликованном видео видно, как робот Figure 01 разговаривает в режиме реального времени.

Кроме того, посредством сочетания нейронных сетей стартапа и искусственного интеллекта OpenAI робот может объяснять свои действия и выбор. Видео начинается с того, что человек спрашивает Figure 01, что видит робот, на что он в разговорной форме объясняет, что лежит перед ним на столе.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443 — Figure (@Figure_robot) March 13, 2024

Затем, когда человек просит Figure 01 что-нибудь поесть, робот предлагает яблоко среди стоящих перед ним предметов, подчеркивая способность размышлять над ситуацией и выполнять задачи на основе этой обработки.

На видео видно, что при выполнении другой задачи Figure 01 даже смог объяснить свой выбор:

"Я дал тебе яблоко, потому что это единственный съедобный предмет со стола, который я мог тебе предложить".

Это свидетельствует о его способности анализировать ситуацию и выполнять задачи на основе обработки информации. Предварительное сотрудничество с OpenAI и поддержка визуального и языкового интеллекта дают значительные результаты в разработке современных интеллектуальных роботов.

Прогресс проекта Figure 01 является экстраординарным. Его основатель - предприниматель Бретт Эдкок, вышел из тени лишь год назад, поставив цель создать первого в мире коммерчески жизнеспособного гуманоидного робота общего назначения.

К октябрю 2023 года Figure 01 уже мог стоять на ногах и выполнял основные автономные задачи. К концу года робот получил возможность наблюдения и обучения, а к середине января готов был приступить к работе на автомобильном заводе BMW.

Эдкок подтвердил в посте в соцсети X, что камеры, встроенные в Figure 01, передают данные в обширную визуально-языковую модель ИИ, обученную OpenAI, тогда как собственные нейросети Figure также захватывают изображение окружающей среды с частотой 10 Гц через камеры робота. Алгоритмы OpenAI отвечают за способность робота понимать человеческий язык, в то время как нейросеть Figure превращает поток информации в быстрые, низкоуровневые и ловкие действия робота.

Он подтвердил, что роботом не управляли дистанционно во время демонстрации его способностей, и что видео было снято на реальной скорости.

"Наша цель – научить мировую модель ИИ руководить работами-гуманоидами на уровне миллиардов единиц", - добавил руководитель стартапа.

Такими темпами долго ждать не придется.

Напомним, Figure AI ведет переговоры о привлечении до $500 млн финансирования, включая деньги от компаний Microsoft и OpenAI. В мае 2023 года Figure привлекла $70 млн финансирования от Parkway Venture Capital.

Добавим, что индустрия искусственного интеллекта и робототехники в последнее время сильно перегружена. Ранее в январе норвежский стартап в области искусственного интеллекта 1X Technologies AS, поддерживаемый OpenAI, привлек $100 млн финансирования. Компания Sanctuary AI из Ванкувера также разрабатывает робота-гуманоида по имени Феникс.

Илон Маск ранее заявлял, что Tesla Inc. работает над роботом под названием Optimus. Он был продемонстрирован на AI Day 2022 в октябре 2022 года. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.