Правительство выделило дополнительные 343,9 млн грн для поддержки местных бюджетов

25 октября 2024 Кабинет министров утвердил второй этап распределения дополнительной дотации для поддержки местных бюджетов за третий квартал этого года.

Об этом пишет правительственный портал.

Дополнительно 343,9 миллиона гривен будут направлены местным общинам, пострадавшим от российской агрессии, включая деоккупированные, временно оккупированные и другие территории.

Основная часть этих средств будет использована для выплаты зарплат работникам бюджетных и коммунальных учреждений в пострадавших регионах.

Распределение финансирования осуществлено на основе постановления Кабмина от 30 декабря 2022 года, устанавливающего приоритетность для областей в зависимости от уровня угрозы боевых действий.

В частности:

Луганская область и 17 территориальных общин с активными боевыми действиями получат 15,1 млн. грн.;

37 общин, где возможна угроза боевых действий – 255,9 млн грн;

10 общин, переживших активные боевые действия или деоккупированных – 17,6 млн грн;

18 общин, где боевые действия не ведутся или недавно завершились – 55,3 млн. грн.

В целом с начала 2024 года правительство уже предоставило местным бюджетам дополнительные дотации на сумму 25,9 млрд грн, что в полтора раза больше, чем выделено за весь 2023 год (17,2 млрд грн).

Напомним, с 22 апреля местные власти освободили бизнес от налога на землю, налога на недвижимое имущество и единого налога. А правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.