Россия не видит оснований для возобновления черноморского "зернового соглашения" после его окончания 17 июля, поскольку условия Кремля не были выполнены.

Об этом пишет Тhe Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел России.

В заявлении министерства говорится, что Россия делает все, чтобы все корабли, на которые распространяется соглашение, могли покинуть Черное море до истечения срока его действия.

Российское ведомство утверждает, что "зерновое соглашение" превратилось в коммерческий вывоз украинского продовольствия в богатые европейские страны, тогда как ситуация с поставками продовольствия и удобрений из России с каждым днем все больше ухудшается.

В Москве заявили, что ее требования о снятии санкций с Россельхозбанка и подключении его к системе SWIFT и возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" не были выполнены. Поэтому продолжающиеся сделки там не считают нужным.

Ввиду такой позиции Кремля Евросоюз рассматривает возможность разрешить российскому банку Россельхозбанк возобновить связь с SWIFT через отдельную выделенную дочернюю компанию. ЕС, вероятно, готов пойти на такую уступку для продолжения работы "зернового коридора".

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессорка подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

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