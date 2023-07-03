ЕС планирует пойти на уступки российскому банку ради сохранения "зернового соглашения", — FT

Евросоюз рассматривает предложение Москвы разрешить российскому банку Россельхозбанк возобновить связь с глобальной финансовой сетью (SWIFT) через отдельную выделенную дочернюю компанию. ЕС, вероятно, готов пойти на такую уступку для продолжения работы "зернового коридора".

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Решение позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию по обработке платежей, связанных с экспортом зерна. "Дочке" разрешат использовать SWIFT, от которой отключили крупнейшие российские банки после вторжения РФ в Украину.

Россия угрожает остановить "зерновое соглашение", если Запад не выполнит требования страны-агрессора. Из них одним из самых главных было восстановление доступа к SWIFT. Срок действия соглашения завершается 17 июня.

Поэтому страны-члены ЕС пытаются как можно быстрее согласовать меры по смягчению санкций конкретным российским компаниям или разрешению экспортировать определенные товары, выяснила FT. В то же время, страны Восточной Европы считают, что такое решение поможет РФ нарастить доходы для поддержания войны.

Ранее РФ также угрожала выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. В то же время Киев имеет "план Б": продолжение работы "зернового коридора" без обязательств со стороны РФ, если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна.