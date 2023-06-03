У Украины есть "план Б" на случай, если "зерновое соглашение" сорвется, — Сольский

Киев в качестве "плана Б" рассматривает вариант продолжения работы "зернового коридора" без обязательств со стороны РФ, если Москва разорвет текущее соглашение по экспорту зерна.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Reuters.

Он отметил, что Россия уже заблокировала использование главного черноморского порта Украины "Південний", несмотря на соглашение, и разрешает только одному судну в день доставлять украинское продовольствие "зерновым коридором".

"Последние действия, которые там происходят вчера, позавчера, сегодня больше говорят о том, что на самом деле только юридически выглядит так, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", - сказал Сольский.

Он считает, что правительство Украины готово предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали работу без участия России в новом соглашении.

"План Б... исключает четвертую сторону (Россию - Delo.ua) в этих отношениях", - сказал министр.

Кабмин уже создал специальный страховой фонд в размере около $547 млн для компаний, чьи корабли будут заходить в порты украинского Черного моря по новому соглашению. По его словам, владельцы судов могут быть уверены, что украинские военные и их противовоздушная оборона "могут выполнять свою работу".

Россия заявила, что якобы "пропустит больше судов" только если все стороны "зернового соглашения" согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля. Договоренности определили функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагают удовлетворения потребностей России.

1 июня стало известно, что Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины в рамках "зерновой инициативы". Киев рассматривает возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию при условии, что черноморское зерновое соглашение будет расширено: включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров.