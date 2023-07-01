Россия шестой день блокирует заход судов в "зерновой коридор": сколько их стали "заложниками"

Россия еще с 26 июня полностью остановила регистрацию нового флота для прохода по коридору в Черном море в украинские порты в рамках "зернового" соглашения, сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, 29 судов, которые должны экспортировать из Украины 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, в частности Китая, Египта, Бангладеш и самой Турции, заблокированы Россией в турецких территориальных водах. В министерстве указывают, что подобные действия РФ свидетельствуют о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки.

Отмечается, что в июне из украинских портов было экспортировано лишь 2 миллиона тонн продовольствия, а еще 1 миллион тонн либо грузится, либо уже частично загружен на 13 судов — последние, зарегистрированные в рамках Черноморской зерновой инициативы.

"За 11 месяцев 45 стран получили 32,5 миллиона тонн продовольствия. Еще дополнительные 25 миллионов тонн мир не получил из-за саботажа России. Но и при этих показателях, по данным ООН, удалось снизить мировые цены на продовольствие на 22%. Это является прямым свидетельством, что зерновое соглашение нужно миру", - говорится в сообщении.

В министерстве поддерживают заявление Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы, о том, что все стороны соглашения должны немедленно обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, так как это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка.

"Лишь совместными усилиями мир способен прекратить продовольственный шантаж России. Мы призываем партнеров по соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", - отмечают в ведомства.

Напомним, что действие "зернового соглашения", заключенного в июле 2022 года с Турцией и ООН отдельно Украиной и РФ, продлено до 17 июля текущего года. Впрочем, российские представители заявляли, что РФ намерена из соглашения выйти.

Ранее в России настаивали, чтобы Украина для продления соглашения возобновила транзит российского аммиака через свою территорию, а Украина – соответственно, гарантий от ООН того, что соглашение будет работать нормально, если Киев транзит российского аммиака разрешит. Однако в июне соответствующий аммиакопровод начал попадать под обстрелы на территории Харьковской области, в том числе с последствиями в виде разгерметизации, то есть непригодности к использованию.