Второй раз за два дня. Войска РФ снова обстреляли аммиакопровод в Харьковской области

Российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области. Об этом вечером 6 июня сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что всего зафиксировано шесть "прилетов" в район насосной станции возле села Масютовка.

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", – написал Синегубов в 21:20.

Напомним, прошлый обстрел трубопровода с аммиаком в Купянском районе россияне совершили 5 июня. Тогда произошла разгерметизация.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки.

Позже чиновник уточнил, что обстрелу подвергся аммиакопровод "Тольятти-Одесса" – утечка аммиака составила 134 тонны.