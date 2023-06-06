Украина может возобновить работу аммиакопровода в Одессу, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина может возобновить работу аммиакопровода в Одессу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то мы понимаем, что да, если это потребуется", – высказался он во время пресс-конференции.

Глава государства добавил, что "все думают, что делать с аммиаком, а потом просто что-то прилетело из России и все".

При этом он подчеркнул, что "точка входа аммиакопровода находится на территории, где находится враг".

Напомним, вечером 5 июня войска РФ повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области – произошла разгерметизация.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки.

Позже чиновник уточнял, что обстрелу подвергся аммиакопровод "Тольятти-Одесса" – утечка аммиака составляла 134 тонны.

Отметим, что восстановление транзита аммиака по этому трубопроводу является одним из требований России в контексте зернового соглашения. Страна-агрессор угрожала выйти из договоренностей, если этого не произойдет, но 17 мая стало известно, что зерновую инициативу все же продлили до 18 июля.