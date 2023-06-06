Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно", – висловився він під час пресконференції.

Очільник держави додав, що "всі думають, що робити з аміаком, а потім просто щось прилетіло з Росії і все".

При цьому він наголосив, що "точка входу аміакопроводу знаходиться на території, де знаходиться ворог".

Нагадаємо, ввечері 5 червня війська РФ пошкодили трубопровід із аміаком у Купʼянському районі Харківської області – сталася розгерметизація.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки.

Пізніше чиновник уточнював, що обстрілу зазнав аміакопровід "Тольятті-Одеса" – витік аміаку становив 134 тонни.

Зауважимо, що відновлення транзиту аміаку цим трубопроводом є однією з вимог Росії в контексті зернової угоди. Країна-агресорка погрожувала вийти з домовленостей, якщо цього не станеться, але 17 травня стало відомо, що зернову ініціативу таки продовжили до 18 липня.