ООН запропонувала Києву розпочати підготовку для транзиту російського аміаку через Україну, — Reuters

ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати процес з підготовки до запуску транзиту російського аміаку через українську територію. Таке рішення має стати компромісом, аби "зернова угода" продовжувала функціонувати та розширювалася.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

В ООН розраховують, що спочатку зможуть провести паралельні переговори зі сторонами щодо розширення "зернової ініціативе". Планується, що угода почне діяти для більшої кількості українських портів та інших вантажів.

В Києві вважають, що фахівцям знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до повторного перекачування аміаку.

Також за інформацією агенства, Київ розглядає можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію за умови, що чорноморська зернова угода буде розширена: включать більше українських портів і ширший спектр товарів.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня. Домовленості визначили функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачають задоволення жодних потреб Росії.

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