Ракетный удар по Харькову и разгерметизация аммиакопровода: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак по Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов обстреливал населенные пункты области и нанес ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью враг нанес удар ракетами С-300 по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова. Зафиксированы прилеты на автомобильную парковку возле аэропорта и в дорожное покрытие в центре города.

В окрестных домах выбило окна, поврежден водопровод, частные автомобили.

Как сообщил Синегубов, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, около 21:00 в с. Западное Купянского района в результате вражеских обстрелов произошла разгерметизация аммиакопровода. В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. От попадания сработала запорная аварийная арматура, утечка аммиака произошла на участке протяженностью 2,3 км. Дополнительной утечки аммиака из смежных секций нет.

"По состоянию на данный момент по пригороду Купянска и близлежащим селам аммиака в воздухе не зафиксировано. Возле Масютовки концентрация аммиака не превышает предельно допустимой нормы. Наблюдения продолжаются. Нацполиция и ГСЧС информируют население о действиях в случае превышения концентрации аммиака" , - заявил Синегубов.

Он добавил, что за сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В пгт Печенеги Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом, погибла женщина 52 года. В Волчанске повреждено здание магазина.

В Купянском районе повреждено медицинское учреждение в пгт Ковшаровка. В пгт Большой Бурлук госпитализированы с ранениями 58-летний мужчина и женщина 54 года.

В результате обстрела города Балаклея Изюмского района из РСЗО "Смерч" погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Кроме того, на трассе возле села Потихоново Купянского района на взрывном устройстве подорвался трактор. 2 человека получили ранения.

Напомним, накануне захватчики из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. Несколько человек получили ранения.