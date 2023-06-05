Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области: произошла разгерметизация

Российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Об этом вечером 5 июня сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

"В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы", - отметил чиновник.

Как сообщил Синегубов в 22:29, замеры в Купянске показывают, что аммиака в воздухе нет.

"По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской общине нет", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в населенных пунктах Кучеровка, Синьковка и Петропавловка, которые расположены ближе к границе с РФ, продолжаются замеры.

"Продолжаем контролировать уровень загрязнения", – отметил глава ОВА.

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Суспільному" также сказал, что на данный момент угроза для Купянской общины отсутствует.

"Сейчас устанавливают степень повреждения, но направление ветра в настоящее время – в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме", – высказался он.