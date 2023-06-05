В результате обстрела Херсона погиб мужчина

5 июня около 10 утра российские оккупанты вновь нанесли очередной удар по Херсону. В результате погиб мирный житель.

Об этом сообщает глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, российские захватчики попали в одно из предприятий областного центра. В результате обстрела 55-летний охранник, находившийся на рабочем месте, получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщает Херсонская ОГА, утром российская армия массированным огнем крыла жилые кварталы города. Предварительно россияне использовали запрещенные зажигательными боеприпасами, что привело к большому количеству пожаров.

Из-за ударов армии РФ повреждены два десятка жилых домов, гаражи, автомобили, два образовательных учреждения. Также оккупанты обстреляли одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки находились 135 пациентов и 44 медика.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 4 июня 28 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.