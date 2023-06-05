Армия РФ выпустила 176 снарядов по Херсонщине: два человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 4 июня 28 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 28 обстрелов, выпустив 176 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода и коммунального предприятия Бериславского района", – уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 50 человек.

Напомним, управляемыми авиабомбами оккупанты разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия в Веселом Херсонской области. В результате атаки 64-летняя женщина получила легкие ранения.

Кроме того, захватчики ударили по Бериславу. Там оккупанты нанесли удар по заводу.