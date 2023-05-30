В Херсонской области на берегу реки на мине подорвался рыбак

На берегу реки Ингулец вблизи поселка Большая Александровка Херсонской области, 27-летний мужчина пострадал от взрывчатки, оставленной армией РФ. Он потерял часть ноги.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток", когда выбирал место для рыбалки.

"Из-за детонации взрывчатки мужчина потерял часть ноги. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение, где больницы оказали пострадавшему необходимую помощь", - сообщили в ХОВА.

Там добавили, что сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

"В очередной раз призываем не игнорировать предупреждения о минной опасности! Сейчас не лучшее время для посещения водоемов, полей, лесополос и других мест, где не работали саперы. Эти территории – потенциально заминированы!", - подчеркнули в ХОВА.

Напомним, в Херсонской области остается очень высокой минная опасность.

Так, 11 мая возле села Благодатное двое мужчин осматривали земельный участок, на котором планировали проводить сельскохозяйственные работы. Идя вдоль трассы Херсон - Николаев, один из них наступил на сдетонировавшую мину.