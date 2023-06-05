Ищут украинское подполье. Оккупанты обыскивают дома местных в Херсонской области

Сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Также оккупанты во время рейдов проверяют документы у местных жителей, надеясь найти представителей украинского подполья.

В ходе этих мероприятий в населенных пунктах отключают мобильную связь.

"В случае отсутствия "паспорта РФ" оккупанты угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если в течение 60 суток данный "документ" не будет оформлен", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские военные заставляют перевозчиков и таксистов на временно оккупированных территориях докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.