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Категория
Общество
Дата публикации

Ищут украинское подполье. Оккупанты обыскивают дома местных в Херсонской области

Ищут украинское подполье. Оккупанты обыскивают дома местных в Херсонской области
Оккупанты во время рейдов проверяют документы.

Сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Также оккупанты во время рейдов проверяют документы у местных жителей, надеясь найти представителей украинского подполья.

В ходе этих мероприятий в населенных пунктах отключают мобильную связь.

"В случае отсутствия "паспорта РФ" оккупанты угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если в течение 60 суток данный "документ" не будет оформлен", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские военные заставляют перевозчиков и таксистов на временно оккупированных территориях докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.

Автор:
Нина Комащенко