Россияне обстреливают оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ

В течение этой недели россияне несколько раз совершили провокационные обстрелы города Токмак Запорожской области, чтобы в дальнейшем обвинить ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

Однако организаторы провокации разоблачили себя. На месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, для того чтобы скрыть свою неудачу, оккупанты запретили снимать на видео обломки ракеты, а свидетелям инцидента пригрозили арестом за распространение информации.

Кроме того, для того, чтобы минимизировать общение между людьми, оккупанты целенаправленно уничтожают оборудование мобильной связи в Херсонской области. Они демонтируют электрооборудование и подрезают опоры башен.

К тому же российское оккупационное командование строго-настрого запретило проезд жителям на временно оккупированную территорию в районе города Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Ранее оккупанты планировали готовить провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре. Они заявляли об остановке всех энергоблоков и эвакуировали коллаборантов.