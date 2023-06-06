Обстрел трубопровода в Харьковской области. В ОВА рассказали, сколько аммиака утекло

Из-за обстрела аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который российские оккупанты совершили вечером 5 июня, утечка аммиака составила 134 тонны. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в результате обстрела вблизи Масюковки Купянского района был поврежден участок аммиакопровода протяженностью 12 километров.

По состоянию на 6 июня концентрация аммиака в воздухе не превышает предельно допустимые нормы. Как заверил чиновник, необходимости эвакуации ближайших населенных пунктов нет.

Однако в ОВА допускают, что россияне могут снова обстрелять аммиакопровод.

"Мы не исключаем повторных обстрелов этого магистрального аммиакопровода", – высказался Синегубов.

Напомним, накануне вечером войска РФ повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области – произошла разгерметизация.

Утром 6 июня Олег Синегубов сообщил, что в момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. От попадания сработала запорная аварийная арматура, утечка аммиака произошла на участке протяженностью 2,3 км.