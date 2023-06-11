В Херсонской области за сутки обстрелами ранено пять человек, в Харьковской области дважды атакован аммиакопровод

Российские оккупанты за минувшие сутки 10 июня 41 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив 247 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО "Град" и беспилотников.

Об этом сообщает областная военная администрация. В частности, Херсон враг атаковал семь раз, выпустив по городу 32 снаряда. Отмечается, что из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

В Николаевской области за последние сутки произошел, по данным ОВА, лишь обстрел Очакова в 10:20 субботы. В результате произошло возгорание на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано подразделениями областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Запорожской области, по данным местной обладминистрации, за сутки совершен 71 вражеский удар, под огнем оказались 18 населенных пунктов, из-за чего "добавилось 19 разрушенных гражданских объектов". Двое жителей Орехова, напомним, погибли, а в Преображенке был ранен пожилой мужчина.

Так, авиаудары зафиксированы по Ольговскому и Новопавловке, из БПЛА оккупанты трижды атаковали Малиновку и Малые Щербаки, 10 ударов с РСЗО было нанесено по Гуляйполю, Чаривному, Темировке, а 56 артобстрелов совершено по Орехову, Гуляйполю, Степовому и соседним селам.

В подконтрольной Украине полосе Луганской области под постоянным российским огнем из ствольной и реактивной артиллерии и самолетов находится село Невское, где накануне было уничтожено еще один дом. Также в ОВА сообщают об артобстрелах Новоселовского и Белогоровки и очередной отраженной вражеской атаке на последний поселок.

В свою очередь, в Харьковской области минувшей ночью около 1:50 российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе, где возник пожар.

Кроме того, как сообщили в ОВА, в сутки враг дважды обстреливал магистральный аммиакопровод в Купянском районе, хотя там уверяют, что утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.

В свою очередь, в результате обстрелов Волчанска повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки, без пострадавших. В селе Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов также поврежден дом.

Относительно ситуации в приграничье Сумской области в местной ОВА сообщают о 10 обстрелах в ночь и утром 11 июня: зафиксировано 169 взрывов. В частности, утром по городу Середина-Буда россияне совершили обстрелы из миномета (16 взрывов) и из АГС (40 взрывов): повреждены два частных дома. Также в этой общине был обстрел из артиллерии (12 взрывов): поврежден один частный дом.

Объекты в городе Белополье после полуночи были атакованы группой из четырех вражеских БПЛА Shahed. Есть попадания по админзданию, зданию учебного заведения и производственным помещениям.

Также был обстрел этой общины из РСЗО – семь взрывов. В свою очередь, в Ворожбянской общине зафиксирован артобстрел из САУ (три взрыва), а в Эсманьской общине - минометный обстрел (15 взрывов).