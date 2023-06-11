В Орехове из-за российского обстрела погибла семейная пара

Два человека погибли в результате попадания российскими войсками 10 июня в частный дом в Орехове, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, погибшими являются 58-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме этого, в соседнем селе Преображенка травмы получил 77-летний мужчина, которого оперативно доставили в медучреждение.

Как отметили в областной прокуратуре, при процессуальном руководстве Пологовской окружной прокуратуры начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1, часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Собранные материалы будут переданы по подследственности в управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Напомним, что Орехов в числе других населенных пунктов уже не первый месяц регулярно упоминается в качестве места вражеских обстрелов, в частности в начале июня это отмечалось несколько дней подряд.

Отметим также, что 20 апреля в результате обстрела российскими военными соседнего села Малая Токмачка во дворе погибли 54-летний мужчина и 65-летняя женщина, а 26 апреля в самом городе погибли двое мужчин 1976 и 1979 годов рождения.