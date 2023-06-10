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На Харьковщине россияне нанесли удар по спасателям, ликвидировавшим последствия обстрелов, есть погибший

На Харьковщине россияне нанесли удар по спасателям, ликвидировавшим последствия обстрелов, есть погибший
Фото: ГСЧС

В Харьковской области российские войска повторно обстреляли населенный пункт, в котором спасатели ликвидировали последствия предварительных вражеских ударов и тушили пожар. В результате один спасатель погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Харьковской области.

"Очередное преступление против спасателей. Повторный обстрел оборвал жизнь молодого смелого человека. Его коллега – пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу", - сообщили в ГСЧС.

Погибшему спасателю Михаилу Пискуну было 29 лет.

Напомним, армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Российские оккупанты за прошедшие сутки наносили удары по инфраструктуре Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Кроме того, за прошедшие сутки пиротехники области обследовали около 17,8 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области. Саперы обезвредили 125 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

Автор:
Татьяна Гойденко