В Харьковской области произошел выброс вредных веществ, людям советуют не выходить на улицу

Этой ночью российские оккупанты нанесли удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области. Это привело к пожару и выбросу в воздух вредных веществ.

Об этом сообщает Краснокутский поселковый совет.

Сообщается, что в связи с ухудшением качества воздуха и попаданием вредных выбросов в атмосферный воздух Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний призывает население Краснокутской общины не открывать окна.

Людей также просят осуществить влажную уборку в домах и ограничить пребывание на улице в эти выходные, особенно это касается детей.

Напомним, ночью в с. Старый Мерчик Богодуховского района в результате ударов "Шахедами" по территории газдобывающего предприятия был поврежден газопровод, произошел пожар, а в с. Качаловка пожар возник на территории нефтегазоконденсатного месторождения.

В целом российские оккупанты наносили удары по инфраструктуре Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.