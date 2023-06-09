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В Харьковской области произошел выброс вредных веществ, людям советуют не выходить на улицу
Этой ночью российские оккупанты нанесли удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры в Богодуховском районе Харьковской области. Это привело к пожару и выбросу в воздух вредных веществ.
Об этом сообщает Краснокутский поселковый совет.
Сообщается, что в связи с ухудшением качества воздуха и попаданием вредных выбросов в атмосферный воздух Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний призывает население Краснокутской общины не открывать окна.
Людей также просят осуществить влажную уборку в домах и ограничить пребывание на улице в эти выходные, особенно это касается детей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ночью в с. Старый Мерчик Богодуховского района в результате ударов "Шахедами" по территории газдобывающего предприятия был поврежден газопровод, произошел пожар, а в с. Качаловка пожар возник на территории нефтегазоконденсатного месторождения.
В целом российские оккупанты наносили удары по инфраструктуре Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.