В Харьковской области оккупанты обстреляли из танка многоквартирный дом и ракетами С-300 повредили предприятие

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов, танков и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Волчанске Чугуевского района повреждены 6 частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия. Произошли пожары.

Также в селе Стрелка Харьковского района враг попал из танка в многоквартирный дом. Уничтожена квартира на 5 этаже, произошел пожар.

Кроме того, около 23:00 враг нанес удар с ЗРК С-300 по селу Малиновка Чугуевского района, повреждено гражданское предприятие.

Как сообщил Синегубов, жертв среди гражданского населения нет.

Руководитель области добавил, что вчера около 13:45 в поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района на мине "Лепесток" подорвался 39-летний мужчина, который госпитализирован с ранением.

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 131 взрывоопасный предмет.

Заметим, накануне под огнем оккупантов находились Сотницкий Казачок, Ветеринарное, Стрелеча, Синельниково, Старица, Волчанск, Уды, Заречное, Печенеги, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый и другие населенные пункты.