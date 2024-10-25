Ощадбанк буде обслуговувати рахунки під час торгів гарантіями походження "зеленої" енергії

Учасники ринку електричної енергії України, які беруть участь у торгах гарантіями походження "зеленої" енергії на майданчику АТ "Оператор ринку", для здійснення розрахунків та забезпечення грошових зобов’язань мають змогу використовувати рахунок ескроу в АТ "Ощадбанк".

Про це повідомляє "Оператор ринку".

Зазначається, що відповідна угода підписана між сторонами 23 жовтня 2024 року.

"Учасники ринку можуть використовувати один рахунок ескроу в АТ "Ощадбанк" для розрахунків як на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку, так і під час торгів гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії", - йдеться у повідомленні "Оператора ринку".

Нагадаємо, на вівторок 29 жовтня 2024 року ПрАТ "Укргідроенерго" запланувало торги з продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Заявлений обсяг продажу 50 тисяч гарантій, що еквівалентно 50 тис. МВт•год виробленої електроенергії. Заявки на купівлю гарантій походження "зеленої" енергії на торгах ПрАТ "Укргідроенерго" можна подавати до 15:00 29 жовтня 2024 року.

Перші торги на цьому майданчику відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

Ціна однієї гарантії становила 13 грн/МВт•год. Покупцями стали 12 українських компаній.