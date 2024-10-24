З "Укренерго" хочуть стягнути 6,5 млрд грн через суд: хто позивається

Державне підприємство "Гарантований покупець" позивається у суді до ПрАТ НЕК "Укренерго" про стягнення 6,5 млрд грн заборгованості за оплату послуги для ВДЕ (відновлювальних джерел енергії).

Про це пише видання ExPro.

Зазначається, що суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження, а відповідна ухвала опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

"18.09.2024 на адресу Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява ДП "Гарантований покупець" до ПрАТ НЕК "Укренерго" про стягнення 6 514 079 768,46 грн", - йдеться в ухвалі.

У матеріалах судової справи йдеться про те, що у цю суму входять 5,8 млрд грн загальної суми боргу зі сплати за послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за вересень-листопад 2022 року, березень-червень 2023 року та жовтень-листопад 2023 року. Також включені до позивних вимог 284,9 млн грн 3% річних та 418,8 млн грн інфляційних втрат.

За даними ExPro, станом на 1 вересня 2024 р. рівень оплати "Гарантованим покупцем" за "зеленим" тарифом за 2021 р. становить 99,7%, за 2022 р. – 61,2%, за 2023 р. – 90,5%, за 2024 р. – 63,4%. Заборгованість "Укренерго" за Послугу для ВДЕ сягнула 28,44 млрд грн.

Бізнес пропонує залучити банківську ліквідність для погашення боргів на енергоринку

Для учасників енергетичного ринку актуальним залишається питання погашення накопичених боргів. Ця ситуація суттєво непокоїть бізнес та негативно впливає на підготовку до осінньо-зимового періоду.

Станом на вересень 2024 року заборгованість виробника електричної енергії – "Енергоатому" – перед ДП "Гарантований покупець" склала 12,4 млрд грн.

Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед постачальниками універсальних послуг досягла 12,3 млрд грн, а перед виробниками з альтернативних джерел – більше 34 млрд грн.

"Одним з варіантів швидкого вирішення цієї проблеми, яке обговорюється в експертних колах, може бути використання високої ліквідності українських банків для надання цільового фінансування Енергоатому. Як результат – швидке погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець" та планове повернення позичальником кредитних коштів за рахунок доходу від поточної діяльності", - переконані в Європейській Бізнес Асоціації.

Також на базі Національної комісії, що здійснює держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), буде створено робочу групу з розв'язання проблематики розвитку генерації з поновлюваних джерел енергії.

Зауважимо, уряд ухвалив постанову, що визначає основні принципи торговельної політики державного підприємства "Гарантований покупець".