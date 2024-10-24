С "Укрэнерго" хотят взыскать 6,5 млрд грн через суд: кто подал иск

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" судится с ЧАО НЭК "Укрэнерго" о взыскании 6,5 млрд грн задолженности за оплату услуги для ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

Об этом пишет издание ExPro.

Отмечается, что суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство, а соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"18.09.2024 в адрес Хозяйственного суда города Киева поступило исковое заявление ГП "Гарантированный покупатель" в ЧАО НЭК "Укрэнерго" о взыскании 6 514 079 768,46 грн", — говорится в постановлении.

В материалах судебного дела говорится, что в эту сумму входят 5,8 млрд грн общей суммы долга по оплате услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за сентябрь-ноябрь 2022 года, март-июнь 2023 года и октябрь- ноябрь 2023 года. Также включены в позывные требования 284,9 млн грн 3% годовых и 418,8 млн грн инфляционных потерь.

По данным ExPro, по состоянию на 1 сентября 2024 г. уровень оплаты "Гарантированным покупателем" по "зеленому" тарифу за 2021 г. составляет 99,7%, за 2022 г. – 61,2%, за 2023 г. – 90,5%, за 2024 г. – 63,4%. Задолженность "Укрэнерго" за Услугу для ВИЭ достигла 28,44 млрд грн.

Бизнес предлагает привлечь банковскую ликвидность для погашения долгов на энергорынке

Для участников энергетического рынка актуальным остается вопрос погашения накопленных долгов. Эта ситуация существенно беспокоит бизнес и оказывает негативное влияние на подготовку к осенне-зимнему периоду.

По состоянию на сентябрь 2024 года задолженность производителя электрической энергии – "Энергоатома" – перед ГП "Гарантированный покупатель" составила 12,4 млрд грн.

Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг достигла 12,3 млрд грн, а перед производителями из альтернативных источников – более 34 млрд грн.

"Одним из вариантов быстрого решения этой проблемы, которое обсуждается в экспертных кругах, может быть использование высокой ликвидности украинских банков для предоставления целевого финансирования Энергоатома. Как результат – быстрое погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" и плановый возврат заемщиком кредитных средств за счет дохода от текущей деятельности", — убеждены в Европейской Бизнес Ассоциации.

Также на базе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет создана рабочая группа по решению проблематики развития генерации из возобновляемых источников энергии.

Заметим, что правительство приняло постановление, определяющее основные принципы торговой политики государственного предприятия "Гарантированный покупатель".