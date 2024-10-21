В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии: какие результаты

В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Оператор рынка".

Отмечается, что было приобретено 28257 гарантий происхождения, которые на площадке предлагало ЧАО "Укргидроэнерго".

Их владельцами стали 12 украинских компаний.

Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч.

На площадке на продажу ЧАО "Укргидроэнерго" было выставлено 50 000 МВт*ч электроэнергии с подтвержденным экологическим происхождением.

Напомним, в октябре 2024 года в Украине стартовало свободное обращение гарантий происхождения электрической энергии, что является важной вехой для участников рынка, производящих электроэнергию из ВИЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), издала ЧАО "Укргидроэнерго" первые гарантии происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на общий объем 96 441 МВт·ч.

НКРЭКУ внедрила платформу Grexel, содержащую Реестр гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников.

"Укргидроэнерго" стала первой украинской компанией, получившей аккаунт в Реестре и задокументировав реальные гарантии происхождения на платформе Grexel, сделав важный шаг в направлении интеграции на европейский рынок чистой энергии.

Также в Украине запустили площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии. Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.